Vaie piange l’ex sindaco Lionello Gioberto, spentosi all’età di 61 anni

VAIE – Lionello Gioberto, ex sindaco di Vaie dal 2004 al 2014, è scomparso ieri sera all’età di 61 anni. Ricoverato da dieci giorni al Mauriziano di Torino per problemi cardiaci, l’ex primo cittadino si è spento lasciando un grande vuoto nella comunità della Valle di Susa. A salutarlo nel dolore, la moglie Emanuela Sarti, già sindaca di Condove dal 2014 al 2019, il figlio Alessandro e il nipotino nato da poco.

Gioberto era una figura rispettata e apprezzata per il suo impegno civico, oltre che per la passione politica che lo aveva visto schierato nelle fila del centrosinistra. Durante il suo mandato, aveva lavorato per il bene dei cittadini, diventando una figura di riferimento per Vaie e per tutta la valle. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza da parte delle istituzioni locali e delle associazioni civiche, che ricordano l’uomo e il politico.

Ma Lionello Gioberto non era solo un amministratore appassionato. Amava profondamente la musica ed era noto come il carismatico chitarrista della band rock “Electric Lemon”. Solo un mese fa, con la sua band, aveva tenuto un concerto benefico al centro sociale Visrabbia di Avigliana per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie di Mattie, colpite dall’esondazione del rio Gerardo.

