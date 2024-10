La “banda della marmotta” torna a colpire: ennesimo colpo sventato a Nichelino

NICHELINO – La famigerata “banda della marmotta” ha colpito nuovamente nel torinese, con almeno 20 furti ai bancomat segnalati nelle ultime settimane. L’ultimo episodio si è verificato a Nichelino, dove nella notte è stato fatto saltare il bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena di via Torino. L’esplosione, avvenuta attorno alle 3.30 del mattino, ha destato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno distintamente udito il botto.

La tecnica utilizzata dai malviventi è ormai consolidata: un tubo di metallo pieno di esplosivo viene inserito nel vano delle banconote del bancomat e fatto detonare per accedere al denaro. Tuttavia, questa volta la “banda della marmotta” non è riuscita a portare a termine il colpo come nelle precedenti occasioni. Grazie all’intervento rapido di una pattuglia di carabinieri, i ladri sono stati costretti a desistere e a fuggire.

L’entità del bottino ancora è da quantificare, ma si stima possa trattarsi solamente di poche centinaia di euro. Le indagini sull’episodio sono affidate ai militari della tenenza di Nichelino, che potranno contare sull’aiuto delle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza della banca.

