Un ricorso al Tar contro la decisione di non fare il referendum sull’ospedale alla Pellerina

Mentre gli attuali amministratori, di concerto con la Regione, non intendono rispettare gli impegni elettorali sul consumo del suolo, chiediamo a gran voce che siano i cittadini a esprimersi in merito.

Consapevoli che l’amministrazione comunale avrebbe fatto di tutto per impedire ai cittadini di palesare la loro volontà a difesa dell’ambiente e, in particolare, del verde della propria città, abbiamo comunque raccolto oltre 1700 sottoscrizioni al testo referendario affinché fosse garantito quanto riportato all’art. 20 dello Statuto (referendum propositivo vincolante). Purtroppo, una commissione politicizzata chiamata a giudicarlo, priva della presenza del Difensore Civico—l’unico rappresentante dei cittadini previsto nello Statuto comunale—lo ha bocciato, impedendo così agli elettori di esprimere il proprio legittimo parere.

Con il supporto del professor Ugo Mattei di Generazioni Future e dell’avvocato Andrea Giovetti, oltre al contributo del professor Sergio Foà, abbiamo intrapreso la via giudiziaria attraverso un ricorso al TAR Piemonte. Questa azione non è solo per difendere i parchi e il verde pubblico della città, ma anche per far valere il diritto dei cittadini di far ascoltare la propria voce a coloro che hanno delegato sulla scorta di un programma elettorale chiaramente disatteso.

È fondamentale sottolineare che il verde pubblico è un bene comune e la sua salvaguardia richiede un impegno collettivo. Per affrontare le spese legali necessarie a questa battaglia, chiediamo un contributo economico da parte di tutti. Ogni piccolo gesto può fare la differenza e permetterci di continuare a lottare per un futuro migliore.

Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in questa causa per la democrazia e la sostenibilità ambientale. Solo insieme possiamo garantire che le decisioni che riguardano il nostro territorio siano prese con il coinvolgimento di tutta la comunità. Ogni singolo contributo è importante; il verde pubblico appartiene a tutti.