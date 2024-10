Truffa del finto incidente: due malviventi bloccati dai carabinieri a San Giusto Canavese

TORINO – Una truffa ben congegnata ma fortunatamente sventata grazie all’intervento dei carabinieri ha avuto luogo la scorsa mattina a San Giusto Canavese, in provincia di Torino. Due malviventi, di 20 e 41 anni, sono stati fermati mentre cercavano di perpetrare un raggiro utilizzando la nota tecnica del finto incidente, già nota per essere impiegata per truffare anziani nella zona.

La vicenda ha avuto inizio con una chiamata telefonica da parte di uno dei truffatori ad una pensionata residente a San Giusto. Spacciandosi per un carabiniere di Ivrea, l’uomo ha comunicato alla donna di una tragedia in cui suo figlio avrebbe investito un anziano, costringendola a versare una somma di 8200 euro in contanti per evitare conseguenze legali. Presa dal panico, la signora ha raccolto il denaro e si è diretta in strada dove un complice si faceva passare per carabiniere.

Tuttavia, un colpo di fortuna ha cambiato le sorti della vicenda. La nipote della donna, incontrando la vittima ha intuito la truffa e immediatamente avvisato il padre. Grazie alla pronta reazione della famiglia, i truffatori sono stati individuati e bloccati prima che potessero portare a termine il loro intento.

