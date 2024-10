Dal 31 ottobre al 3 novembre orario speciale per la metropolitana di Torino

TORINO – Il Gruppo Torinese Trasporti fa sapere che giovedì 31 ottobre, venerdì 1°, sabato 2 novembre 2024 l’orario della metropolitana sarà prolungato fino alle ore 1.30 (ultima partenza dai capolinea alle 1.00)

Domenica 3 novembre 2024 invece la metro anticiperà l’avvio del servizio alle 5.30 (chiusura regolare alle 22.00).

Nelle stesse giornate, nelle fasce orarie in cui sarà eccezionalmente in servizio la metropolitana, non sarà attivo il servizio sostitutivo bus M1S.

