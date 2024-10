In bici fanno il tour dell’aronese, svaligiano 4 farmacie in 4 paesi e li fermano alla quinta

ARONA – Sono partiti in due nottetempo, in bicicletta ed hanno percorso circa 20 km intorno ad Arona, svaligiando un po’ tutto quello che capitava. I protagonisti di questa avventura, due ragazzi di 19 e 17 anni, sono stati fermati dai carabinieri alla quinta farmacia che hanno tentato di svaligiare.

Il tour notturno è partito da Castelletto Ticino, intonro al’una di notte. Qui hanno rubato acluni oggetti a bordo di un’auto. Poi hanno sfondato il vetro della farmacia del paese portando via quello che c’era in cassa.

Di nuovo in sella e via verso Comignago, dove hanno colpito con la stessa tecnica una seconda farmacia ed hanno portato via da una casa una bicicletta, per sostituire una delle loro.

Terza tappa ad Agrate Conturbia con terzo colpo in farmacia. Infine Varallo Pombia, con il quarto colpo in farmacia. A quel punto però i carabinieri erano ormai sulle loro tracce e li hanno fermati quando hanno cercato di colpire l’ennesima famracia, la quinta. Erano le 5 del mattino ed erano riusciti a raccimolare circa 2500 euro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese