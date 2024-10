Torino, sequestrati al Balon 600 capi di abbigliamento contraffatti

TORINO – Sabato scorso si è conclusa un’importante operazione della Polizia Locale di Torino: il Comando Sezione VII, in collaborazione con il Comando di Porta Palazzo e il Reparto Operativo Speciale, ha fermato un venditore abusivo al termine di una lunga attività di indagine e appostamenti. L’uomo era da tempo sotto osservazione per la vendita di merce contraffatta al mercato del Balon, dove esponeva abiti e accessori su teli stesi a terra o li custodiva in borsoni pronti per una rapida fuga.

Il fermo è avvenuto nei pressi di corso Turati, dove l’uomo si stava dirigendo con borse cariche di capi di abbigliamento su cui erano applicati i loghi contraffatti di noti brand della moda. Gli agenti, che lo monitoravano da diversi sabati, hanno colto il venditore abusivo mentre si preparava a rifornire la sua postazione al Balon.

Le successive perquisizioni nell’abitazione del fermato hanno portato a un sequestro di 623 capi di abbigliamento tra giacche, cappelli, cinture, borse e pantaloni di noti marchi. Oltre alla merce, gli agenti hanno rinvenuto circa 3.050 etichette contraffatte pronte per essere applicate sugli abiti, insieme a sei macchine da cucire, sette computer, un tablet e quattro cellulari, strumenti utilizzati per il confezionamento della merce illegale.

L’uomo è stato denunciato e la merce sottoposta a sequestro giudiziario in base agli articoli 473 e 648 del Codice Penale. Dalle indagini è emerso che l’uomo, pur in possesso di documenti validi, non è in regola con le norme di soggiorno sul territorio nazionale. Inoltre, aveva precedenti per reati analoghi.

