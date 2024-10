Litiga con la moglie, la lascia in auto e scompare nel nulla, si cerca a Torino Sergio Brogiato

TORINO – Una scomparsa del tutto particolare quella di Sergio Brogiato, 52 anni, di San Mauro Torinese. Martedì 29 ottobre era in auto con la moglie in corso Siccardi a Torino e nel mezzo di una lite ha fermato l’auto, è sceso e si è allontanato lasciando in macchina il marsupio con il telefono ed il portafoglio. Da quel momento se ne sono perse le tracce.

La moglie ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e del caso si è occupata ieri sera anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”. Chi dovesse avvistarlo può chiamare il 112.

