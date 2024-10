Torino: anziana sola in casa si sente male e sviene, salvata dai vigili del fuoco

TORINO – È stata trasportata in ospedale l’anziana donna trovata svenuta in casa. Il fatto è accaduto in un appartamento in via Emanuele Thesauro.

Secondo quanto si apprende, la donna non rispondeva al telefono né al campanello di casa. Così è scattato subito l’allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, entrati da una finestra, hanno trovato la donna. Presenti anche i sanitari per prestare alla signora le prime cure; in seguito è stata trasportata in ambulanza in ospedale.

La donna sta bene, è cosciente e non risulta in pericolo di vita.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese