Auto contro un muro a Valdilana, muore un bimbo di 4 anni

TORINO – E’ morto all’ospedale Regina Margherita di Torino un bambino di 4 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale nella notte a Valdilana, in provincia di Biella.

Il piccolo era in auto con la famiglia quando il mezzo su cui viaggiavano è andato violentemente a sbattere contro un muro per cause ancora da accertare. A bordo dell’auto c’erano anche il padre e la madre di 47 e 41 anni e due bambine di 9 e 11 anni.

Il piccolo è stato immediatamente trasportato in elicottero a Torino e trasferito al Regina Margherita ma le ferite riportate sono risultate troppo gravi ed il bambino è deceduto.

