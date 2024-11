La Cassa di Risparmio di Asti probabilmente dovrà restituire circa 10 milioni di euro a correntisti in relazione a provvigioni indebite

La Cassa di Risparmio di Asti probabilmente dovrà restituire circa 10 milioni di euro a 526.800 correntisti relative a provvigioni che sarebbero state applicate dalla banca in maniera indebita in quanto più alte del dovuto secondo gli ispettori della Banca d’Italia.

Il problema è stato evidenziato in un controllo di routine condotto dalla Banca d’Italia all’indirizzo della Cassa di Risparmio di Asti, e potrebbe anche portare a una sanzione pecuniaria.

La Cassa di Risparmio di Asti, pochi giorni aveva rettificato i profitti semestrali su richiesta di Bankitalia. Queste le precisazioni della Banca

In riferimento alle notizie di stampa relative alle rettifiche effettuate sui dati preliminari al 30 giugno 2024 e come in precedenza indicato attraverso il comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale in data 10 ottobre u.s. si dichiara che: “Si tratta di un fatto tecnico che ha portato la Banca a contabilizzare nei risultati del primo semestre dell’anno, nel rispetto dei principi contabili e delle nostre policies e tenuto conto di valutazioni compiute nel contesto dell’attività ispettiva ordinaria della Vigilanza, rettifiche prudenziali del portafoglio crediti. Tali rettifiche non incidono minimamente né sulla solidità patrimoniale né sulla solvibilità finanziaria della banca, che anzi si sono ulteriormente rafforzate durante l’anno, né infine sulla capacità di competere sul mercato.