Ci sono anche due panettieri di Barge nello spot “Pane e Nutella” della Ferrero

BARGE – In questi giorni, molti avranno notato il nuovo spot televisivo ‘Pane e Nutella’ della Ferrero, in cui compaiono Gianluca Ribotta e Cecilia Miretti, panettieri e proprietari della storica ‘Panetteria Ribotta’ di Barge, che aprirà una seconda sede a Cavour a partire da domani, sabato 2 novembre.

La campagna pubblicitaria celebra una merenda tradizionale, pane e cioccolato, e coinvolge quattro panettieri di diverse regioni italiane: Piemonte, Lazio, Campania e Calabria, ciascuno rappresentato da un pane tipico – dalla Biova alla Pitta.

La Panetteria Ribotta ha radici storiche: inaugurata a Crissolo nel 1945 e poi trasferita a Barge nel 1954, oggi festeggia 70 anni di attività grazie alla passione tramandata da nonno Giovanni. Gianluca, attuale titolare di 38 anni, ha ereditato il mestiere e ha contribuito a innovare la tradizione di famiglia. Dopo studi di ragioneria e formazione in Italia e Francia, ha assunto la guida dell’attività nel 2019, diventando anche ‘ambassadeur du pain Italia’, un ruolo che gli ha consentito di acquisire esperienza in tecniche panificatorie tradizionali.

La panetteria si avvale anche della presenza di un team giovane e competente e ha un’ampia visibilità sui social, grazie alla gestione di Cecilia Miretti, che ha portato il profilo Instagram a oltre 5.700 follower, collaborando anche con noti influencer del settore gastronomico.

Ora, la nuova sede di Cavour rappresenta la prossima sfida: trovata casualmente, è stata considerata una buona opportunità per espandersi. Il nuovo punto vendita aprirà anche la domenica mattina, con l’obiettivo di portare pane fresco nelle case dei clienti per i pranzi in famiglia.

