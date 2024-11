Basket, Torino perde ancora, sconfitta in casa da Rimini

TORINO – Non è bastata la carica di oltre 3800 persone che hanno riempito il Pala Gianni Asti di Torino nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A2 Old Wild West in diretta televisiva. La Reale Mutua infatti subisce la seconda sconfitta consecutiva per mano di una RivieraBanca solida, che ha trovato un contributo importante sia dagli esterni (Marini e Grande su tutti) che dai lunghi come Gora Camara e Justin Johnson. Torino cerca sempre di rimanere in partita ma senza riuscire a mettere effettivamente a rischio il vantaggio romagnolo che alla fine si è tradotto in una vittoria biancorossa per 68-80. Ai gialloblù non bastano 17 punti di Ife Ajayi e 13 di Matteo Schina e Kevion Taylor.

Reale Mutua Torino – RivieraBanca Basket Rimini 68-80 (11-19, 20-19, 15-21, 22-21)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 17 (7/13, 1/4), Kevion Taylor 13 (2/9, 2/7), Matteo Schina 13 (3/6, 1/2), Maximilian Ladurner 8 (4/4, 0/0), Antonio Gallo 6 (0/3, 0/0), Giovanni Severini 4 (2/4, 0/0), Aristide Landi 4 (0/1, 1/3), Matteo Montano 3 (0/2, 1/2), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/0), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 29 7 + 22 (Ife Ajayi 11) – Assist: 11 (Matteo Schina, Matteo Montano 3).

RivieraBanca Basket Rimini: Alessandro Grande 15 (3/4, 3/5), Gora Camara 14 (5/6, 0/0), Pierpaolo Marini 13 (5/8, 1/4), Justin Johnson 12 (6/12, 0/3), Gerald Robinson 10 (2/4, 2/5), Stefano Masciadri 6 (0/0, 2/2), Giovanni Tomassini 5 (1/2, 1/3), Alessandro Simioni 5 (1/1, 1/2), Simon Anumba 0 (0/1, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 4 / 6 – Rimbalzi: 29 5 + 24 (Justin Johnson 7) – Assist: 16 (Alessandro Grande 5).

