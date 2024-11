La Juve torna a vincere battendo l’Udinese in trasferta

UDINE – La Juventus torna a vincere dopo i due pareggi consecutivi di questa settimana e si impone a Udine per 0-2. Parte forte la Juve, che gioca e si rende pericolosa. Il gol arriva al 19′ con un’azione di Thuram, il cui cross viene deviato nella propria porta da Okoye. L’Udnese prova a reagire ma al 37′ arriva il raddoppio della Juventus. Palo di Yildiz e quando la palla torna in campo il più lesto è Savona. Per lui è il secondo gol in campionato.

Nella ripresa un gol annullato all’Udinese per un fallo su Gatti, poi nel finale forcing dell’Udinese che porta ad una traversa di Lucca appena entrato. Nel recupero occasione per Koopmeiners.

