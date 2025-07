Torino guarda già a Natale e Capodanno: il concerto del 31 dicembre si sposta all’Inalpi Arena

TORINO – Nella mattinata di oggi la Giunta comunale ha approvato la delibera che definisce le linee guida per la realizzazione degli eventi di celebrazione del Natale e del Capodanno, su proposta dell’assessore ai Grandi eventi e al Turismo Domenico Carretta.

Le iniziative per le feste a Torino

Le varie iniziative presenti già lo scorso anno sono state confermate: troveremo ancora il boschetto di Natale in piazzetta Reale, il presepe di Emanuele Luzzati, il calendario dell’Avvento in piazza San Giovanni, il Villaggio di Natale in piazza Solferino, fino alle luminarie nei quartieri cittadini e i due concerti del 31 dicembre e del primo gennaio.

Ma c’è una novità: il concerto di San Silvestro sarà ospitato all’Inalpi Arena la sera del 31 dicembre.

Il boschetto luminoso in piazzetta Reale sarà affiancato da un programma di animazione natalizia che coinvolgerà le vie e le piazze del centro dall’8 dicembre al 6 gennaio, con proposte musicali e culturali coerenti con il tema delle festività, come musica itinerante e gospel.

A cura dell’assessorato alla Cultura saranno invece il presepe di Emanuele Luzzati e il calendario dell’Avvento, che tornerà accanto al Duomo in piazza San Giovanni. Un calendario integrato di iniziative coinvolgerà inoltre le Biblioteche civiche, il Centro Interculturale e il Centro di Formazione Musicale, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale cittadina e diffonderla in modo capillare sul territorio. Le scenografie luminose, realizzate in accordo con le Circoscrizioni e sostenute da sponsorizzazioni, arricchiranno infine l’atmosfera nei quartieri cittadini, contribuendo a creare momenti di aggregazione e partecipazione.

Il 31 dicembre, il concerto della notte di San Silvestro si svolgerà all’Inalpi Arena, scelta motivata dalla presenza del cantiere di via Roma attiguo a piazza Castello. Il programma della serata prevedrà un concerto principale con un artista o band di rilievo nazionale o internazionale, affiancato da momenti di spettacolo e intrattenimento.

Il primo gennaio, nel pomeriggio, il concerto di musica classica di Capodanno, alla sua terza edizione, si svolgerà in una location adatta all’evento che sarà comunicata successivamente, e sarà realizzato in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino.

A cura dell’assessorato al Commercio, in piazza Solferino tornerà anche quest’anno il Villaggio di Natale, con la sua pista di pattinaggio su ghiaccio, il mercatino natalizio e tante attività di intrattenimento di tipo culturale e sportivo, in una magica atmosfera tra addobbi, luminarie e alberi di Natale che saranno posizionati anche nelle circoscrizioni cittadine.

