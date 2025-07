Due donne sono rimaste coinvolte in un frontale a Carmagnola, una è in gravi condizioni

CARMAGNOLA – Sono due le donne rimaste coinvolte in un frontale avvenuto nella mattinata di oggi in via Poirino in frazione Tuninetti di Carmagnola.

Qui una donna di 70 e da una di 33 anni alla guida delle loro automobili, una Peugeot e una Fiat Punto, si sono scontrate; le cause del sinistro sono in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stata la donna di 70 anni, di Poirino, che è apparsa subito in gravi condizioni ed è stata trasportata in elisoccorso al CTO di Torino. All’ospedale del capoluogo piemontese la donna è stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici a causa dei molti traumi subiti. La prognosi rimane riservata.

Ferita anche la 33enne, anche lei di Poirino, trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Non risulta in pericolo di vita.

Presente sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.

