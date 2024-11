Biella, incendio sul balcone di un appartamento: rogo domato da un residente

BIELLA – Nel corso della notte, un incendio è scoppiato all’esterno di un appartamento a Biella.

Il rogo sarebbe partito dal balcone dell’abitazione, situata al secondo piano di un condominio. Fortunatamente, non si è esteso agli ambienti interni perché uno dei residenti era già riuscito a domare le fiamme prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Tuttavia, l’uomo e un’altra persona sono comunque stati accompagnati in ospedale per dei controlli.

Sul posto, è anche intervenuta la Polizia di Stato.

