Ieri, temperatura record in Piemonte, al Rifugio Capanna Margherita

PIEMONTE – Ieri, il Rifugio Capanna Margherita, situato a ben 4.560 metri sul livello del mare, ha battezzato il mese di novembre con una temperatura record di +1.4°C, superando il precedente massimo di +1.0°C registrato nel 2015.

Il valore di temperatura record è stato raggiunto in un contesto di vento mite e umido, che ha portato con sé un afflusso di aria calda per questa stagione. Con lo zero termico che ha sfiorato i 4.300 metri, le conseguenze del riscaldamento globale si fanno sempre più evidenti, rendendo questo lungo weekend di Ognissanti storico, ma non per motivi di festa.

