Le migliori Piole a Torino: l’essenza della tradizione Piemontese scelte da Gambero Rosso

TORINO – Torino offre un’infinità di opzioni per chi desidera assaporare piatti tipici piemontesi. Secondo Gambero Rosso, ecco alcune delle migliori piole da non perdere nella capitale sabauda.

Barbagusto: un rifugio di informalità e tradizione

Situato in un isolato tranquillo, Barbagusto è il luogo ideale per chi cerca un’esperienza informale ma di qualità. Con pochi tavoli e un’atmosfera accogliente, questo localino offre un menu ispirato alla tradizione piemontese, con piatti come l’insalata russa, i tomini e la salsiccia di Bra. Gli antipasti sono serviti anche in versione tapas, permettendo di assaporare diverse specialità in mezza porzione. È il posto perfetto per un bicchiere di vino e uno spuntino in compagnia.

Indirizzo: via Belfiore, 36.

La Taverna del Bergé

Caratteristica e calorosa, La Taverna del Bergé è un’osteria che celebra i prodotti delle valli circostanti. Conosciuto per la sua colazione e la popolarità a pranzo, il locale offre piatti tradizionali con variazioni stagionali. In autunno, non possono mancare i funghi, cucinati in tutte le loro declinazioni. La cortesia del servizio e l’ambiente conviviale lo rendono un luogo imperdibile per chi ama la buona cucina.

Indirizzo: via Don Bosco, 10c.

Piola Da Celso: ritorno al passato dal 1905

La Piola Da Celso è un pezzo di storia di Torino, aperta dal 1905 e sempre gestita dalla stessa famiglia. Nonostante la triste perdita di Celso, il suo spirito vive attraverso le figlie, che continuano a servire piatti tipici piemontesi in un ambiente rustico e accogliente. Con un menu del giorno attento alla tradizione, questo locale è un must per chi desidera sperimentare la vera cucina torinese.

Indirizzo: via Verzuolo, 40b.

Osteria Le Ramin-e: un viaggio nei sapori della Val Chisone

In questa osteria, i piatti racchiudono la tradizione del territorio, con ingredienti freschi e locali. La proposta gastronomica spazia dalla battuta di Fassone agli agnolotti al sugo d’arrosto, con un’attenzione al contemporaneo per la cena. Inoltre, la vasta selezione di vini, compresi quelli sfusi, permette di abbinare ogni portata con il vino giusto.

Indirizzo: via Isonzo, 64.

Trattoria Fermata Nizza

Fermata Nizza è emersa come una solida realtà torinese da quando è stata riaperta nel 2018. Questa trattoria centrale è amata per il suo menu che valorizza i piatti tipici e l’attenzione alla qualità delle materie prime, incluse opzioni vegetariane. Il servizio gentile e alla mano rende ogni pasto un’esperienza speciale.

Indirizzo: p.zza Nizza, 83c.

Bar Pietro: un viaggio tra tradizioni diverse

Bar Pietro combina la tradizione piemontese con quella sarda in un’atmosfera casereccia e autentica. Qui, oltre ai classicissimi piemontesi come le acciughe al verde, si possono trovare piatti tipici sardi come la fregola alla campidanese. Con taglieri variabili e piatti ricercati, Bar Pietro è un rifugio per gli amanti del buon cibo.

Indirizzo: via San Domenico, 34F/bis.

Caffè-Vini Emilio Ranzini: un luogo di culto

Immerso nella storia di Torino, Emilio Ranzini è il ritrovo perfetto per chi desidera un bicchiere di rosso in un contesto intimo. Famoso per la merenda sinoira, offre un’ampia scelta di stuzzichini tipici come acciughe al verde, tomini e salsiccia. Con un’atmosfera che abbraccia ogni generazione, è il punto di partenza ideale per una serata torinese.

Indirizzo: via Porta Palatina, 9G.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese