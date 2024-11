Si cerca ancora Mara Favro nella zona tra Susa e Chiomonte

CHIOMONTE – Dopo 8 mesi dalla scomparsa di Mara Favro, la cameriera di cui sono state perse le tracce lo scorso 8 marzo da Chiomonte. È stata identificata la cella mobile a cui si è attaccato il suo telefono prima di spegnersi e quindi le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco stanno setacciando l’area coperta dalla cella.

Quattro squadre di vigili del fuoco si sono incamminati nei sentieri boschivi intorno a Gravere per trovare tracce della donna. Sono pronti anche i sommozzatori per la ricerca sott’acqua oltre all’uso di droni per il sorvolo.

Intanto va avanti l’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere aperta dalla procura di Torino in cui sono indagati il titolare della pizzeria e il pizzaiolo, gli ultimi ad aver visto Mara prima della sua scomparsa.

