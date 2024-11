A due passi da Torino con Cinzia Ballesio

TORINO – Si tratta del secondo volume della collana Neos Edizioni La guida delle guide, che questa volta ci porta A due passi da Torino con una raccolta di 13 racconti, curati da Cinzia Ballesio, capaci di farci scoprire luoghi non sempre noti al grande pubblico.

Se il Villaggio Leumann e il Castello di Rivoli (come altri dei luoghi raccontati) sono conosciuti e protagonisti di tante storie, ecco che sfogliando le pagine possiamo trovarci al Museo della scrittura negli spazi di Aurora Penne o nel Museo di arte contemporanea a cielo aperto di Piscina e ancora all’interno della Sinagoga di Carmagnola, luoghi meno noti ma altrettanto affascinanti.

Sapevate che ad Alpignano c’è un Museo della lampadina? Del resto qui si è sviluppata la storia di Alessandro Curcio, che la lampadina (a filamento di carbonio) l’ha inventata e venduta in tutto il mondo. E che dire dell’Abbazia di Fruttuaria, strettamente legata al primo Re d’Italia Arduino il longobardo?

I racconti sono ricchi di curiosità, anche perchè sono scritti da guide turistiche che hanno avuto modo di approfondire temi e dettagli, probabilmente più di quanto riescano a fare durante una normale visita guidata.

L’intervista con Cinzia Ballesio

La nuova Guida delle guide ci porta nei dintorni di Torino, tra luoghi noti e meno noti. Come sono stati scelti?

La scelta è stata molto difficile, come già per la prima guida che raccontava di Torino… ci sono così tanti luoghi interessanti e bellissimi da raccontare… ho pensato che non potessero mancare destinazioni fondamentali come la Sacra di San Michele, le Abbazie di Vezzolano o Ranverso o il Castello di Rivoli, ma che allo stesso tempo fosse importante segnalare qualcosa di poco noto e fuori dai percorsi tradizionali come la Sinagoga di Carmagnola, l’Abbazia di Fruttuaria, il MAAM di Ivrea, il Museo Arte aperta di Piscina… una scelta in cui sono stati fondamentali i suggerimenti di autori e autrici.

Le storie raccontate sono piene di curiosità e di approfondimenti. E’ un azzardo dire che ci sono più dettagli qui che in una visita guidata?

Beh… gli itinerari/racconti sono scritti da chi studia, narra e promuove, per professione e con grande passione, questi luoghi e dire che ci sono più dettagli che in una visita guidata è riduttivo… diciamo che si è cercato di trasferire sulla pagina stampata la narrazione orale di una visita dal vivo che, per la natura stessa della lingua parlata, meglio si adatta a un racconto inframezzato da curiosità e approfondimenti.

Alcuni dei luoghi raccontati sono davvero poco noti ma risultano estremamente interessanti. C’è un luogo del quale anche tu ignoravi i dettagli?

La Rocca di Sparone: quando Cristina Aimonetto me l’ha proposta ne sapevo pochissimo… ho scoperto un “mondo” e devo confessare che non ci sono ancora stata!

Oltre ai luoghi compaiono anche i personaggi che li hanno resi indimenticabili, da Alessandro Cruto e Re Arduino a Adriano Olivetti a Isacco Leumann. Qual è la figura che ti ha affascinato di più?

Domanda difficilissima: ne scelgo due. Alessandro Cruto di cui poco sapevo e che rappresenta un momento di straordinario fermento scientifico nel nostro territorio e Adriano Olivetti, per me un vero e proprio mito che ancora oggi avrebbe molto da insegnarci.

Qual è l’obiettivo di questa raccolta di racconti?

Offrire qualche spunto per visitare, approfondire o scoprire destinazioni “a due passi da Torino” che conosciamo, pensiamo di conoscere o non abbiamo mai neppure sentito nominare: visitarle dedicando poche ore o un’intera giornata… oppure lasciandoci trasportare dal racconto mentre si è comodamente in poltrona.

Gli itinerari raccontati

L’Officina della Scrittura all’Abbadia di Stura, Il Villaggio Leumann a Collegno, Il Museo della lampadina Alessandro Cruto di Alpignano, Rivoli: un castello per l’Arte contemporanea, Sant’Antonio di Ranverso, L’Abbazia di Fruttuaria a San Benigno Canavese, La Sinagoga di Carmagnola, Il museo di Arte contemporanea “Piscina Arte Aperta”, La Canonica regolare di Santa Maria di Vezzolano, La Sacra di San Michele, La rocca di Sparone, Sulle tracce dei Romani verso Susa, Il MAAM di Ivrea: museo a cielo aperto delle architetture olivettiane

Le guide autori e autrici dei racconti

Cristina Aimonetto, Cinzia Ballesio, Ileana Bertolotto, Sandra Buffa, Eugenio Buffa di Perrero, Stefania Catalano, Laura De Nardo, Manuela Ghirardi, Alessia Giorda, Monica Gnocchi, Baruch Lampronti, Salvatore Licata, Giusi Ferrero Merlino, Sarah Nascetti, Elisa Papa, Barbara Sapino

