Stupro di gruppo a Torino: due giovani condannati per l’abuso di una ragazza incosciente

TORINO – Due giovani sono stati condannati a quattro anni di carcere per lo stupro di gruppo ai danni di una loro coetanea, avvenuto la notte del 10 ottobre 2023 durante una festa in un appartamento di via Stradella.

La condanna, pronunciata nel rito abbreviato, è arrivata dopo che i due accusati sono stati ritenuti responsabili di aver abusato della ventenne che, al culmine della serata, si era addormentata su un divano dopo aver bevuto alcol e assunto droghe.

L’episodio, che ha scosso la città, è stato scoperto grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che sono giunte nell’alloggio dopo una segnalazione. L’indagine ha portato alla denuncia di tre giovani, con l’archiviazione del caso per uno di loro. I due condannati erano accusati di violenza sessuale di gruppo: la ragazza, che si trovava in uno stato di incoscienza, ha dichiarato di essersi svegliata per forti dolori al ventre, trovandosi circondata da diversi ragazzi a cavalcioni su di lei.

Il pubblico ministero, Davide Pretti, aveva chiesto una pena di 5 anni e 4 mesi, mentre la vittima, costituitasi parte civile con l’avvocata Raffaella Carena, aveva richiesto 100.000 euro di danni, con la metà da versare subito dopo il processo. La Procura ha contestato due aggravanti: l’aver agito in gruppo e l’aver approfittato dello stato di incoscienza della ragazza, che non era in grado di difendersi.

L’episodio ha sollevato forti polemiche sull’abuso di alcol e droghe in contesti sociali giovanili, portando a riflessioni sull’importanza della prevenzione della violenza sessuale e sulla tutela delle vittime in simili circostanze.

