600 bambini di elementari e medie a spasso per le città della cintura di Torino immaginando il “quartiere dei propri sogni”

TORINO – Via al progetto “Piccolo urbanista piccoli progettisti per un grande cambiamento”, presentato oggi presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Cena di San Mauro. In breve, il progetto prevede di portare i bambini di 10 istituti scolastici torinesi a fare delle passeggiate per alcuni quartieri cittadini, chiedendo loro di immaginarli “a misura di bambino” con particolare attenzione all’accessibilità degli spazi. Saranno coinvolte 30 classi tra la 5a elementare e la Ia media per un totale di 600 studenti.

Si tratta nello specifico delle circoscrizioni 1,2,3,4,5,6,7,8, del Comune di Roure – Frazione Balma “CIRILLO GOUTHIER”, Scuola Circoscrizione 1, I.C. “TOMMASEO”, Scuola Circoscrizione 2, I.C. “EZIO BOSSO”, Scuola Circoscrizione 3, I.C. “BARICCO”, Scuola Circoscrizione 4, I.C. “PACINOTTI”, Scuola Circoscrizione 6, I.C. “CENA”, Scuola Circoscrizione 7, I.C. “Marconi-Antonelli” e Scuola Circoscrizione 8, I.C. “SANDRO PERTINI”.

I bimbi si focalizzeranno su alcuni settori di intervento, tra cui la biodiversità, l’energia rinnovabile, l’architettura, gli spazi di socializzazione. Ogni classe produrrà un elaborato in cui descriverà il quartiere ideale (“il quartiere dei propri sogni”) e spiegherà le possibili modifiche. I migliori lavori verranno esaminati e selezionati da una giuria composta da personalità della cultura piemontese, e i migliori saranno premiati il 15 dicembre durante l’evento finale che si terrà in occasione di XMAS COMICS a Torino.

