Con la soluzione treno regionale più Link si arriva fino al borgo di Gavi: come funziona

ALESSANDRIA – Con il nuovo collegamento intermodale treno + Link del Regionale, effettuato con bus in collaborazione con Bus Company, dalle stazioni di Novi Ligure o Serravalle Scrivia sarà possibile arrivare fino al borgo di Gavi.

L’impegno è quello di promuovere un turismo sempre più sostenibile, valorizzando il patrimonio storico e culturale dei piccoli borghi italiani. Inoltre, la soluzione treno + Link riduce la necessità di utilizzare mezzi privati, contribuisce alla diminuzione dell’impatto ambientale e promuove un modello di turismo sempre più responsabile.

Come funziona

È possibile acquistare in una unica soluzione il biglietto treno + Link digitando ‘Gavi’ come destinazione finale o di partenza su tutti i canali di Trenitalia.

Si parte a bordo dei treni del Regionale fino alle stazioni di Novi Ligure o Serravalle Scrivia, da dove i passeggeri troveranno il collegamento in autobus per raggiungere l’affascinante borgo dell’Alessandrino, famoso per il Forte medievale, un tempo baluardo difensivo, oggi museo dalla vista spettacolare.

Oltre che per i monumenti, Gavi è famosa per la sua tradizione enogastronomica, tra tutti il famoso Gavi, vino DOCG proveniente dal vitigno Cortese.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese