Corrieri Gls in sciopero: chiedono aumenti di salario, agitazione partita da Tortona

TORTONA – Se aspettate una consegna in giornata da GLS è probabile che non arrivi.

È infatti partito da questa stanotte lo sciopero nell’Hub GLS di Tortona e in molti altri sparsi per tutta Italia. Da questa mattina sono investite anche le Filiali. L’agitazione dopo che GLS e fornitori hanno fatto improvvisamente un passo indietro rispetto ad accordi presi e che prevedevano importanti aumenti salariali, e non solo, per i lavoratori.

Il sindacato ADL Cobas Alessandria scrive:

Una lotta che andrà avanti oggi e nei prossimi giorni e che non si fermerà sino a che non saranno raggiunti i punti richiesti:

Anticipo di 100€ sugli aumenti contrattuali, prolungamento degli scatti di anzianità, un risarcimento di 2000 € per la mancata applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno su istituti contrattuali riguardanti il lavoro notturno, sospensione delle franchigie e clausola sociale per i drivers.

Nel frattempo sono molti gli utenti che, andando sui canali web GLS, si sono imbattuti in un messaggio che li avvertiva che “a causa di alcune improvvise agitazioni sindacali, potrebbero verificarsi dei ritardi rispetto ai consueti tempi di consegna. Stiamo attivando le necessarie contromisure per garantire la continuità del servizio, ma non possiamo escludere impatti. Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati”.

