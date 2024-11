Domodossola: chiede indicazioni a carabiniere dopo aver truffato una anziana, arrestata 39enne

DOMODOSSOLA – Ha truffato una anziana portandole via soldi e gioielli in oro la donna di 39 anni che è stata arrestata dai carabinieri di Domodossola, nel VCO, per truffa aggravata.

La donna, residente a Napoli, è stata fermata dai carabinieri che la stavano pedinando da circa tre ore. Pedinamento iniziato proprio dopo che la stessa truffatrice aveva chiesto indicazioni per raggiungere una via della città a un carabiniere in borghese, il militare stava pattugliando la zona dopo alcune segnalazioni di tentate truffe.

