Un maiale affetto da peste suina a Frassineto Po, se ne abbattono 2400

FRASSINETO PO – E’ in corso in questi giorni l’abbattimento di 2400 suini di un allevamento di Frassineto Po. I tecnici del servizio veterinario regionale sono sul posto per procedere all’eliminazione dei capi, che poi vengono inceneriti.

L’eliminazione di massa si è resa necessaria dopo la scoperta di un singolo maiale affetto da peste suina africana.

