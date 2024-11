Incendio in un appartamento in Crocetta a Torino: evacuato lo stabile

TORINO – Poco fa, un incendio è scoppiato in un appartamento situato al quarto piano di un palazzo nel quartiere Crocetta a Torino.

Le fiamme sono divampante in un’abitazione di via Piazzi 22. Stando alle prime informazioni, l’appartamento sarebbe vuoto, ma sono in corso ulteriori accertamenti. Intanato, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco. Per precauzione, tutto lo stabile è stato evacuato, in quanto potrebbero essere coinvolti altri alloggi.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono presenti gli agenti di polizia. La notizia resta in aggiornamento.

