Incidente stradale a Ghislarengo, 5 persone ferite: due sono in gravi condizioni

GHISLARENGO – Sono cinque le persone rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Ghislarengo, in provincia di Vercelli.

Secondo quanto si apprende, una automobile con a bordo i cinque passeggeri si è capottata. Un uomo di 44 anni e una donna di 32 sono rimasti feriti gravemente e quindi trasportati in ospedale in codice rosso. Altre due persone sono in codice giallo e il quinto ha rifiutato l’assistenza sebbene abbia riportato qualche ferita.

Le cause del brutto incidente sono in fase di accertamento.

Notizia in aggiornamento

