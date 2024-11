NAPOLI – L’avvocato torinese Alberto Del Noce è il nuovo presidente dell’Unione nazionale delle Camere Civili per il triennio 2024-2027.

È quanto annunciato oggi dall’Unione Nazionale delle Camere Civili in occasione del rinnovo dei vertici per gli avvocati civilisti. Al contempo, sono anche state formalizzate la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Probiviri. Le votazioni e la proclamazione sono avvenute oggi, in occasione del IX Congresso Nazionale dell’associazione dal titolo “L’avvocato tra tutela dei diritti, obblighi di solidarietà e ragioni di efficienza”, che si è tenuto dal 7 al 9 novembre 2024 presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova nel capoluogo campano

Insieme alla Presidenza, eletti a candidati della Giunta Esecutiva gli avvocati Riccardo Belli, Fabio

Sportelli, Mario Spinelli, Rosaria Filloramo, Marco Di Benedetto, Paolo Meneghel, Sergio Terzaghi,

Federica Bianchi, Carlo Palmiero, Giovanni Perrotta, Fabio Mezzadri, Monica Ceravolo, Pierpaolo

Soggia, Alessandra Cristani. Proclamato anche il Collegio dei Probiviri, che sarà formato dagli

avvocati Maurizio Bocchiola, Marco Vitalizi, Laura Sbrizzi, Francesco Storace, Rossella Vele.

