Calcio Serie A: è la Juventus a vincere il derby della Mole contro il Toro per 2-0

TORINO – Si è appena concluso all’Allianz Stadium il derby della Mole, ad aggiudicarselo la Juventus che batte il Toro per 2-0.

La Juventus ha gestito e dominato primo tempo. Al 18′ il gol di Timothy Weah sblocca il risultato grazie a una grande azione di Cambiaso che successivamente ha tentato di mettere a segno un altro gol. Non si può dire lo stesso del Toro, quasi non pervenuto in campo.

Nel secondo tempo qualcosa cambia per il Torino di Vanoli che tenta di prendere finalmente possesso della partita, ma non abbastanza: all’84′ arriva il gol di testa di Yildiz. Quattro minuti di recupero nel secondo tempo e qualche tensione tra i giocatori, la partita termina con la vittoria della Juventus di Motta.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese