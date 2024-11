Continua lo sciopero dei corrieri GLS partito da Tortona: ritardi nelle consegne in tutta Italia

TORTONA – Continua a oltranza lo sciopero dei corrieri GLS dell’Hub di Tortona, iniziato l’altro ieri notte e che sta coinvolgendo molti altri punti sparsi in tutta Italia.

Lo sciopero è iniziato dopo che GLS e fornitori hanno fatto marcia indietro rispetto ad alcuni accordi presi, che prevedevano importanti aumenti salariali per i lavoratori.

Come hanno fatto sapere con un messaggio pubblicato sul sito di GLS, le spedizioni stanno subendo significativi ritardi in tutta Italia a causa dello sciopero, in particolare in Piemonte e Lombardia. Come si legge nella nota, «le organizzazioni sindacali hanno continuato ad esercitare pressioni, che sono la causa degli attuali blocchi al sistema». Al momento, non si sa quando si calmeranno le acque e quando la situazione tornerà alla normalità.

