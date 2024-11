Manovre di soccorso in acqua: esercitazione provinciale dei vigili del fuoco di Verbania e Domodossola

VERBANIA – L’altro ieri, giovedì 7 novembre, i vigili del fuoco delle unità di soccorso fluviale e alluvionale, provenienti dalla sede centrale del Comando di Verbania e dal distaccamento di Domodossola, hanno condotto un’importante esercitazione provinciale nell’ambiente fluviale urbano.

Le operazioni si sono svolte a Verbania, presso il Ponte del Plusc, dove sono state simulate diverse manovre di soccorso in acqua per prepararsi a eventuali emergenze. Tra le simulazioni, i vigili hanno messo in pratica anche la movimentazione e il recupero di una persona in difficoltà all’interno del letto del fiume San Bernardino. Durante l’addestramento, i soccorritori hanno utilizzato gommoni da rafting e testato nuove attrezzature tecniche di ultima generazione, recentemente assegnate al corpo per migliorare l’efficacia delle operazioni in scenari complessi.

L’addestramento ha rappresentato un’opportunità per perfezionare la coordinazione tra le squadre, rafforzare le competenze tecniche e garantire una risposta rapida e sicura in caso di eventi critici dovuti a piene o alluvioni.

