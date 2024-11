Dieci Celebrità che (forse) non sapevi fossero Piemontesi

TORINO– Il Piemonte ha dato i natali a molte personalità celebri, alcune delle quali sono meno note per le loro radici piemontesi. Ecco dieci celebrità che probabilmente non sapevi fossero originarie di questa regione.

1. Roberto Bolle – Étoile e Ballerino

Nato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, Roberto Bolle è una delle stelle più luminose della danza classica internazionale. Ballerino di fama mondiale e primo ballerino della Scala di Milano, Bolle ha conquistato i palcoscenici di tutto il mondo, portando un po’ di Piemonte nelle sue interpretazioni.

2. Diletta Leotta – Conduttrice Sportiva e Personaggio Televisivo

Anche se è cresciuta in Sicilia, Diletta Leotta ha radici piemontesi da parte di madre. Celebre volto del calcio in TV e conduttrice sportiva di DAZN, trascorre spesso il suo tempo nelle Langhe, a cui è molto legata.

3. Alessandro Del Piero – Ex Calciatore

Icona juventina e simbolo del calcio italiano, Alessandro Del Piero ha trascorso gran parte della sua carriera e della sua vita a Torino, città che lo ha accolto come uno dei suoi eroi sportivi. Sebbene nato a Conegliano, il legame con il capoluogo piemontese è indissolubile.

4. Cristina Chiabotto – Conduttrice e Modella

Cristina Chiabotto, vincitrice di Miss Italia nel 2004, è originaria di Moncalieri, vicino a Torino. Dopo il concorso, ha intrapreso una carriera come conduttrice e modella, diventando uno dei volti più noti della televisione italiana. Spesso, però, le sue origini piemontesi passano inosservate.

5. Luca Argentero – Attore

Nato a Torino, Luca Argentero ha iniziato la sua carriera televisiva con il Grande Fratello per poi affermarsi come attore di talento nel cinema italiano. Anche se oggi è un volto riconoscibile su scala nazionale, non molti lo associano subito alla sua città natale.

6. Paola Barale – Conduttrice Televisiva

Paola Barale, nata a Fossano, in provincia di Cuneo, è stata una delle presentatrici televisive più famose degli anni ’90 e 2000. Con programmi di successo come La Ruota della Fortuna e Buona Domenica, ha mantenuto un forte legame con il Piemonte, dove è cresciuta e ha mosso i primi passi.

7. Giancarlo Giannini – Attore e Doppiatore

Celebre per i suoi ruoli nei film di Lina Wertmüller e come doppiatore di Al Pacino, Giancarlo Giannini ha origini piemontesi da parte paterna, con la famiglia proveniente da Alessandria. Anche se nato a La Spezia, le sue radici piemontesi restano parte della sua storia.

8. Michelangelo Pistoletto – Artista

Nato a Biella, Michelangelo Pistoletto è uno dei protagonisti dell’arte contemporanea italiana e internazionale. La sua appartenenza al movimento dell’Arte Povera e i celebri “Quadri specchianti” hanno portato il suo nome e quello di Biella sulla scena mondiale.

9. Elisa Isoardi – Conduttrice Televisiva

Elisa Isoardi, nata a Monterosso Grana in provincia di Cuneo, è diventata una figura di riferimento della TV italiana. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è molto legata alle sue radici piemontesi, un legame che è evidente anche nel suo carattere schietto e genuino.

10. Carmen Russo – Ballerina e Showgirl

Nata a Genova da una famiglia di origine piemontese, Carmen Russo è una delle ballerine e showgirl più popolari della televisione italiana, specialmente negli anni ’80 e ’90. Nota per la sua energia e simpatia, ha sempre portato un po’ di Piemonte nella sua lunga carriera di successi televisivi e teatrali.

Dal mondo della danza a quello della televisione e dell’arte, queste celebrità piemontesi hanno portato un po’ della loro terra nelle loro carriere, arricchendo il panorama culturale italiano e internazionale.

