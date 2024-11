In un lunapark di Novi Ligure si blocca una giostra: 13enne salvato a 15 metri di altezza

NOVI LIGURE – Tutta colpa di un guasto tecnico e un ragazzino di 13 anni si è ritrovato bloccato su un giostra a 15 metri di altezza.

È accaduto in un luna park allestito in piazza Pernigotti a Novi Ligure, in occasione della fiera di Santa Caterina. Secondo quanto si apprende, il guasto che ha fermato l’intera struttura sarebbe stato causato dalla rottura di un tubo idraulico.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso e riportato a terra il 13enne che comunque non ha riportato alcuna ferita.

