Dal 14 al 17 novembre al Teatro Studio Bunker “Un’altra Odissea” con l’Accademia dei Folli

TORINO – Dall’Accademia dei Folli arriva uno squinternato sequel del poema omerico, scritto per la compagnia da Tiziano Scarpa (Premio Strega nel 2009 con Stabat Mater): è Un’altra Odissea.

Dal 14 al 17 novembre al Teatro Studio Bunker di via Paganini 0/200.

Lo spettacolo

Nella versione dei Folli, Ulisse è tornato a vivere tranquillamente a Itaca con la moglie Penelope e il figlio Telemaco: tutto sembra tranquillo e i Proci sono stati sterminati.

Con l’esperienza accumulata in vent’anni al telaio, Penelope vuole dedicarsi alla moda, magari coinvolgendo Ulisse nella sua attività. Ma uno dei Proci è sopravvissuto e sta per attaccare Itaca con una grande flotta. La famigliola deve scappare per salvarsi. Nuove avventure li aspettano in mare aperto.

Penelope si nasconde alla corte di una sovrana amica, dove può mettere alla prova il suo talento; la affianca un vanitoso aedo, consigliere d’eccezione, anche se le sue performance canore lasciano un po’ a desiderare. Intanto Ulisse e Telemaco vagano da un’isola all’altra, incontrando vecchie conoscenze. Padre e figlio si confidano aiutandosi a trovare quel che cercavano.

Un’altra Odissea mescola comicità, poesia, invenzioni sorprendenti e la giusta dose di riflessione. Rimette in scena i personaggi di Omero attingendo alle loro inesauribili qualità umane. Un classico, secondo la celebre frase di Italo Calvino, non ha mai finito di dirci quel che ha da dire. Si potrebbe aggiungere che non ha mai finito di ascoltarci e di dare risposte ai nostri problemi. Perciò in controluce ci sono gli scenari di oggi: i ruoli personali da reinventare, i rapporti di potere fra donne e uomini, la convivenza con le altre specie del pianeta. E l’eterno dilemma: vale la pena di restare attaccati così tanto alla vita?

Biglietti a partire da €10. Prevendite online su piattaforma oooh.events

