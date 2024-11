Settimo Torinese: deruba un corriere con una trappola, arrestato

SETTIMO TORINESE – Un giovane di 21 anni è stato arrestato in flagranza mentre tentava di derubare un corriere, impegnato in una consegna.

Per essere sicuro che il colpo andasse a segno, il ladro in questione ha utilizzato una trappola ordinando online ben quattro cellulari, dal valore di almeno 6mila euro, inserendo nei dati di acquisto un destinatario fittizio e scegliendo il contrassegno come metodo di pagamento.

Quando il corriere è sceso dal suo furgone il ladro era pronto a colpire: è salito sul furgone e ha arraffato i pacchi di valore. Non poteva però immaginare di essere già sotto l’occhio attento dei carabinieri di Settimo Torinese. I militari dell’Arma sono intervenuti cogliendolo sul fatto e arrestandolo.

La refurtiva è stata recuperata e restituita. Si indaga per capire se il 21enne avesse anche dei complici e se si sia reso colpevole di altri furti simili.

