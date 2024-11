Sventato colpo nella notte all’ufficio postale di via Breglio a Torino

TORINO – È accaduto nella notte tra il 9 e il 10 novembre presso l’Ufficio Postale di Torino, in via Breglio 37/A. Intorno alle 3:54, l’allarme anti-intrusione ha segnalato una possibile effrazione ai monitor della Situation Room di Poste Italiane a Genova, il centro di sorveglianza H24 competente per il territorio.

Grazie alle telecamere remotizzate, gli operatori della sala di controllo sono riusciti a individuare un individuo mascherato che era riuscito a introdursi nel caveau dell’ufficio, alterando la visuale della telecamera puntata sulla cassaforte.

Alle 4:00, una pattuglia dei Carabinieri è giunta sul posto e ha effettuato una prima perlustrazione dell’area, senza riscontrare evidenti segni di effrazione. Tuttavia, su richiesta degli stessi militari, Poste Italiane ha facilitato l’accesso interno alla struttura, permettendo ai Carabinieri di proseguire con un’ispezione dettagliata.

Durante il sopralluogo, è emersa la tecnica utilizzata dai ladri: una parete del caveau confinava con un supermercato dismesso adiacente, nel quale i malintenzionati avevano praticato un’apertura per accedere direttamente all’ufficio postale. Fortunatamente, nonostante il sofisticato tentativo, i ladri non sono riusciti a portare via alcun valore.

L’intervento tempestivo e il coordinamento tra la sala di controllo di Genova e i Carabinieri hanno evitato il furto, dimostrando l’efficacia dei sistemi di sicurezza e del pronto intervento a tutela degli uffici postali.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese