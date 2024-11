Tentato furto all’ATM di Beinasco: la videosorveglianza avanzata di Poste Italiane sventa l’attacco

BEINASCO – La scorsa notte, l’ATM dell’Ufficio Postale di Beinasco, in via Avigliana 2, è stato oggetto di un tentativo di furto sventato grazie alla sorveglianza avanzata di Poste Italiane. L’allarme è scattato alle 3:37, quando gli operatori della Situation Room di Genova, il centro di controllo attivo 24 ore su 24, hanno rilevato due individui intenti a oscurare una delle telecamere di sorveglianza dell’ufficio.

Immediatamente, la sala di controllo ha avvisato le forze dell’ordine e attivato il presidio di vigilanza sul posto. All’arrivo, i Carabinieri hanno trovato un congegno esplosivo, noto come “marmotta”, inserito nell’ATM, e hanno richiesto l’intervento degli artificieri per disinnescarlo.

Questo episodio si inserisce in una strategia di sicurezza avanzata che Poste Italiane ha implementato per tutelare i propri uffici postali a Torino e provincia. Attualmente, oltre 1.656 telecamere a circuito chiuso monitorano potenziali intrusioni notturne e supportano il riconoscimento di soggetti sospetti. Grazie a un sofisticato software di videoanalisi, il sistema è in grado di individuare automaticamente comportamenti anomali e potenziali minacce agli sportelli automatici, allertando in tempo reale le forze dell’ordine.

L’impegno di Poste Italiane nella sicurezza si conferma efficace nel contrastare i tentativi di furto e salvaguardare sia il personale sia i beni aziendali, in stretta collaborazione con le autorità locali.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese