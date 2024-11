Spettatori per le ATP Finals 2024: l’invasione degli italiani tifosi di Sinner

Per il quarto anno consecutivo Torino ospita le Nitto ATP Finals. Ci sono ancora pochissimi biglietti disponibili e siamo vicini al sold out in tutte le sessioni di gioco. Nonostante che la capienza totale dell’evento sia stata ampliata a 183mila posti sono già venduti il 99% dei biglietti.

Nei 4 anni di presenza a Torino delle ATP Finals é cambiata la composizione dei compratori dei biglietti per la manifestazione come certificato dai presentati dall’organizzazione aggiornati al 7 novembre 2024.

Nella prima edizione del 2021 in cui il mondo non poteva muoversi nel periodo del covid la prevalenza degli spettatori italiani è stata netta con una forte partecipazione dei piemontesi. Nel 2022 sono cominciati a crescere gli stranieri che sono arrivati al massimo nel 2023. I dati del 2024 danno invece una impetuosa crescita degli italiani spinta dai successi di Sinner, che si sono accaparrati buona parte dei biglietti disponibili lasciando a bocca asciutta gli stranieri. Nel frattempo stanno scendendo piano piano gli spettatori dal Piemonte

