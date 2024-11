ATP Finals, Alcaraz crolla con Ruud all’esordio

TORINO – Comincia il salita l’ATP Finals per uno dei più attesi del circuito. Carlos Alcaraz ha infatti eprso nettamente in due set con Caspar Ruud, norvegese numero 7 al mondo.

Un incubo il primo set per Alcaraz, che non è mai riuscito ad entrare in partita, subendo un 6-1 che non lascia spazio ad alibi. Nel secondo set il campione spagnolo è tornato in gioco ma è stato comunque sconfitto 7-5.

Merito di Ruud ma anche grande demerito di Alcaraz, che ha commesso ben 34 errori gratuiti. Ora non c’è più spazio per sbagliare se vuole conquistare la semifinale.

