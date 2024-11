ATP Finals Torino, dove vedere Sinner-Fritz in tv

TORINO – Il secondo match del girone Robin di qualificazione alle semifinali delle Atp Finals di Torino per Jannik Sinner verrà disputata stasera alle 20:30 contro l’americano Taylor Fritz che nel suo match d’esordio ha stupito battendo il russo Daniil Medvedev. Il risultato sarà uguale a quello visto alle finali degli US Open di quest’anno oppure Fritz si prenderà la rivincita? Non manca molto per saperlo.

Stasera, non prima delle 20:30 ci sarà l’atteso incontro che come per il match d’esordio con l’australiano Alex de Minaur verrà trasmesso in chiaro su Rai 2 e poi in replica a mezzanotte e 20 su Raisport sul canale 58. La telecronaca è di Marco Fiocchetti affiancato da Adriano Panatta al commento tecnico, le interviste sono a cura di Maurizio Fanelli.

Anche Sky con la piattaforma in streaming NowTv segue le ATP Finals di Torino dall’Inalpi Arena. Il collegamento inizia dalle 11:30 di stamattina con il doppio Purcell-Thompson contro Heliovaara-Patten. Alle 14 tocca al singolare tra Medvedev e De Minaur, alle 18 ancora il doppio con Granollers-Zeballos opposti a Koolhof-Mektic e alle 20,30 probabilmente l’incontro più visto tra Sinner e Fritz. Le telecronache sono a cura di Elena Pero e Luca Boschetto, al loro fianco Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi, Ivan Ljubicic.

