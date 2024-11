I racconti della taverna, al Mufant di Torino si celebrano i 50 anni di Dungeons & Dragons

TORINO – Il weekend del 16 e 17 novembre, dalle 15.30 alle 18.30, il Mufant – Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino aprirà le sue porte per celebrare il 50° anniversario di Dungeons & Dragons, il leggendario gioco di ruolo. In collaborazione con l’Associazione Universitaria Departments & Dragons, questo evento promette un’immersione unica tra magia, avventura e tecnologia.

Un viaggio tra i segreti del Mufant

L’esperienza inizierà con una visita guidata esclusiva del museo, un’occasione per esplorare la storia del fantastico e scoprire l’evoluzione del genere. Tra esposizioni e cimeli, i partecipanti saranno introdotti al mondo del fantasy e della fantascienza, pronti a immergersi nel cuore pulsante di D&D.

Sessioni di gioco immersive

Il fulcro dell’evento sarà dedicato a sessioni di gioco di ruolo. Con quattro tavoli e altrettanti master disponibili in entrambe le giornate, i partecipanti potranno vivere epiche avventure appositamente create per questo anniversario. Ogni tavolo accoglierà cinque giocatori, per un totale di venti posti al giorno. Un’occasione irripetibile per chi desidera cimentarsi nelle gesta eroiche che da mezzo secolo animano il mondo di Dungeons & Dragons.

Tecnologia e magia: l’AI incontra D&D

La celebrazione non sarà solo una finestra sul passato, ma anche uno sguardo sul futuro del gioco di ruolo. Grazie alla tecnologia, infatti, l’evento esplorerà come l’intelligenza artificiale possa amplificare la creatività umana, generando materiali di gioco, ambientazioni, schede e illustrazioni. Un’opportunità per scoprire il potenziale delle reti neurali nel rendere ancora più vividi i mondi di fantasia.

Unisciti all’avventura: informazioni pratiche

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi inviando una mail a info@mufant.it, indicando la data scelta (sabato o domenica), nome, cognome e contatto telefonico. Dopo la conferma della prenotazione, si potrà acquistare il biglietto d’ingresso al costo di 5 euro, comprensivo della visita guidata.

L’evento si inserisce nella rassegna “Profezie Artificiali” promossa dal Mufant, parte di Torino Che Cultura!, il calendario di eventi che anima la città. Che siate veterani di D&D o neofiti del genere, l’invito è chiaro: tirate il dado e preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile.

