Il mio nome ora ha importanza, a Torino uno spettacolo per la Giornata Internazionale dell’Eliminazione della Violenza sulle Donne

TORINO – Il 25 novembre è la Giornata Internazionale dell’Eliminazione della Violenza sulle Donne e il tema, lo sappiamo, è quanto mai attuale ed è importante parlarne fino a quando non ci sarà piena consapevolezza della violenza di genere e i comportamenti degli uomini nei confronti delle donne non saranno completamente cambiati. Fino a quando qualsiasi donna non potrà essere tranquilla nell’uscire da sola in qualsiasi zona della città. Fino a quando ogni casa non diventi davvero il luogo della sicurezza assoluta.

Proprio in occasione della Giornata Internazionale dell’Eliminazione della Violenza sulle Donne, giovedì 28 novembre alle ore 20:45 presso il Teatro della Provvidenza di Torino, in Via Vittorio Asinari di Bernezzo, 34/A, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il mio nome ora ha importanza” con Tita Giunta, Regia di Fabio Rossini, promosso dall’associazione “Le coccole di Mamma Irene” e con il Patrocinio della Circoscrizione IV di Torino.

La storia

É la storia di Sara, o meglio la storia di una bambina, di una ragazza, di una donna, di una madre, di una moglie, di una figlia, spiritosa, ironica, empatica ma anche profondamente ferita: tante vite in una sola, per puntare il dito contro la violenza in ogni sua forma, fisica, mentale ed emotiva, contro l’incapacità di ascoltare le paure, le fragilità, contro l’incapacità di accettare l’altro per la sua unicità e diversità. Una denuncia, un’accusa, un monito sulla aggressività delle parole e delle azioni ma anche un’esortazione al dialogo, all’ascolto e all’attenzione, un invito ad aprirsi e ad ascoltare, a non credere che tutto sia perduto, a ricordare che all’improvviso si può trovare la chiave per aprire i cancelli che ci tengono prigionieri. É un incoraggiamento a inseguire e cogliere la gioia di una nuova esistenza.

L’ingresso allo spettacolo è libero con offerta a cappello in uscita.

Metà del ricavato al netto delle spese della serata sarà devoluto all’associazione “Le Coccole di Mamma Irene”.

La prenotazione è obbligatoria al numero 3492701625 o via email a giuntatita@gmail.com.

