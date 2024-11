In Piemonte è arrivata la prima neve, imbiancate le valli di Susa e Lanzo

TORINO – Attesa, è arrivata la prima neve in Piemonte, tra cuneese e torinese. Usseglio si è risvegliata sotto una bella coltre bianca, come pure Claviere. Sta nevicando in particolare in Val di Susa e nelle valli di Lanzo.

La quota neve si sta spingendo verso i mille metri, ma potrebbe nevicare anche a quote più basse. Precipitazioni in ulteriore intensificazione nel corso della mattinata, specie a ridosso dei rilievi alpini di Cuneese, Torinese, Canavese e Biellese, ma fenomeni molto deboli e intermittenti lontano dai monti.

