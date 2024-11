Incendio distrugge una casa a Valdieri: salvata donna con lievi ustioni

VALDIERI – Nella mattinata di oggi, martedì 12 novembre, un’allarme incendio è scattato in via Marconi a Valdieri. Le fiamme sono partite dal tetto e sono arrivate fino al piano terra dell’abitazione. Per fortuna i vigili del fuoco intervenuti intorno alle 10 sono riusciti a isolare il fronte delle fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse alle case adiacenti.

L’inquilina dell’abitazione, una donna anziana pensionata, è stata tratta in salvo: ha riportato una lieve ustione alla mano.

Sul posto l’autobotte da Cuneo e i volontari da Dronero e Morozzo oltre all’elisoccorso, allertato ma poi ripartito vuoto, perché le condizioni della donna erano meno graci del previsto, quindi è stata trasportata in ambulanza in ospedale a Cuneo.

