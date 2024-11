Individuato l’automobilista che ha investito e ucciso un uomo a Novi Ligure senza fermarsi

NOVI LIGURE – E’ stato individuato l’automobilista che lo scorso 6 novembre ha investito un anziano in via Garibaldi a Novi Ligure. L’uomo non si era fermato a prestare soccorso e da quel momento sono cominciate le ricerche da parte dei carabinieri.

Fondamentali nell’identificazione le testimonianze dei presenti, le immagini delle telecamere di sorveglianza e la compatibilità dei vetri trovati sul luogo dell’incidente con i danni subiti dalla macchina del presunto investitore.

La persona investita era deceduta il giorno dopo in ospedale. Ora l’investitore dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

