É morto il 73enne investito a Novi Ligure da un’auto poi fuggita: indagini in corso

ALESSANDRIA – È morto l’uomo di 73 anni investito due giorni fa in via Garibaldi a Novi Ligure da un’auto che si è poi data alla fuga. Le forze dell’ordine sono sulle tracce del pirata della strada, che tuttavia non è ancora stato identificato; le telecamere di videosorveglianza sono al vaglio degli inquirenti.

