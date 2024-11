La radio che cammina nelle periferie eccentriche torna a Torino dal 23 al 29 novembre

TORINO – Torna a Torino, dal 23 al 29 novembre, il format innovativo di performing media per indurre una percezione originale dei luoghi con elaborazioni drammaturgiche associate a walkabout di esplorazione partecipata che rilanciano l’iniziativa culturale nel contesto dell’innovazione territoriale.

Un’occasione per mixare tra loro Urban Experience e Teatro Mobile. Le azioni di nuova spettacolarità urbana vengono elaborae in relazione con il territorio non più “contenitore” bensì “contenuto”, in quanto Paesaggio Umano da rivelare.

Le azioni di nuova spettacolarità urbana, connotate dall’uso di SilentSystem Radio, vengono elaborate in relazione con il territorio non più “contenitore” bensì “contenuto”, in quanto Paesaggio Umano da rivelare. Questo uso del performing media sarà oggetto di un focus al Circolo dei Lettori nell’ambito di OnLive e di un laboratorio al DAMS dell’Università di Torino.

Gli spettacoli itineranti di Teatro Mobile saranno introdotti dai walkabout di Urban Experience: esplorazioni combinate con brainstorming radionomadi concepiti per creare le condizioni abilitanti, nel coinvolgimento attivo degli spettatori, per mettere poi in orbita lo spettacolo che seguirà, come uno shuttle portato in quota dal carrier-walkabout.

Le iniziative sono in collaborazione con Salotto di Miranda, ACMOS, Museo Arte Urbana, Piemondo, Community hub di Via Baltea, Cimitero Monumentale, Fondazione Mirafiori, A.M.A. Factory, AnteScena, CVT-Centro di Valorizzazione Territoriale, AIRE – Ass. Italiana Radio, Parco Arte Vivente, Quotidiano Piemontese

Le azioni concatenate tra i walkabout di Urban Experience condotti da Carlo Infante e gli spettacoli di Teatro Mobile per la regia di Marcello Cava esprimono un format di performing media che sta facendo scuola, integrando nuova spettacolarità radionomade e community empowerment.

Il progetto

Dopo la prima fase svolta a settembre in giro per Torino Nord, tra Barriera e Borgo Rossini, il progetto, partendo dal Community Hub di via Baltea, si muoverà verso Torino Sud: a Lingotto, evocando la Resistenza nelle fabbriche del Biennio Rosso e l’imponente allestimento di Ronconi del 1990 per gli Ultimi giorni dell’umanità in quegli spazi industriali non ancora rigenerati. E a Mirafiori dove nei primi del Novecento c’era il primo aeroporto di Torino nell’attuale Parco Colonnetti, ricordando le sperimentazioni radio di Marconi nel 1915 fino al Mausoleo della “Bela Rosin” dove verranno presentate Le Mosche da Jean-Paul Sartre. In quello stesso quartiere, nel co-housing sociale Buena Vista ci sarà #TeatroDentro, una produzione originale “site specific” di Cuocolo-Bosetti, l’unica compagnia italiana ad aver vinto il prestigioso UNESCO AWARD per la ricerca artistica.

Il programma si articolerà nei contesti più diversi, dal Cimitero Monumentale (con All’uscita di Pirandello che s’ispirò a un cimitero) al Bunker antiaereo di Campidoglio (con una narrazione di Beppe Rosso sui bombardamenti del 1943 e la riproposizione de Le Mosche). Si rilevano focus come i centenari di Franco Basaglia, grande eroe dell’inclusione sociale (con In punta di Zelda interpretato da Pietro Faiella e Liliana Massari a San Pietro in Vincoli) e quello della Radio, ricordando anche i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, l’uomo che sfidò la “tirannia della distanza”. Alla fine di tutto un The End scritto da Pina Catanzariti, evocando la leggenda del Rex Nemorensis di cui tratta James Frazer ne Il ramo d’oro e il mitico brano dei Doors che siglò l’ Apocalypse Now di Coppola.

PROGRAMMA SINTETICO

Sabato 23 novembre

ore 16:00, Circolo Lettori (via Bogino 9, ingresso a inviti) Intervento di Carlo Infante nell’ambito di OnLIve per la presentazione del Libro Bianco Spettacolo Digitale Dal Vivo In Italia promosso da Fondazione Piemonte dal Vivo e Ministero della Cultura

ore 19:00 Community hub (Via Baltea 3) Frammenti di un Discorso amoroso intrapsichico da Mi Ami di Ronald Laing con Pietro Faiella e Liliana Massari

Domenica 24 novembre

ore 12:00 Casa Acmos (via Leoncavallo 27) Condominium a Casa Acmos con Raffaele Gangale e musiche dal vivo di Lametia

ore 17:00 Ex-Cimitero di San Pietro in Vincoli (Via S. Pietro in Vincoli 28) In punta di Zelda (Entrare fuori, uscire dentro, per i 100 anni di Basaglia) con Pietro Faiella e Liliana Massari, segue walkabout di Urban Experience Da vicino nessuno è normale fino a Ex Regio Manicomio e ritorno a San Pietro in Vincoli, ore 19:00 San Pietro in Vincoli (Via San Pietro in Vincoli 28) A.M.A. Factory in Lo spettatore condannato a morte di Matei Visniec, con Lorenzo Bartoli, Francesco Gargiulo, Andrea Triaca, Angelo Tronca. Regia di Beppe Rosso [FUORI PROGRAMMA]

Lunedì 25 novembre

Ore 11:00 Liceo Copernico-Luxemburg (Corso Caio Plinio 2) walkabout di Urban Experience Il Biennio Rosso e La resistenza nelle fabbriche con Giovanni Salierno

Ore 11 30 Ponte delle Olimpiadi, walkabout-narrazione La tragica profezia di Kraus nel Lingotto rigenerato con Antonino Iuorio e Galatea Ranzi (podcast), Raffaele Gangale, Carlo Infante, Rocco Moliterni

ore 16:00, Università di Torino (Via S. Ottavio 20) Studium Lab- DAMS, Laboratorio su Performing Media condotto da Carlo Infante segue walkabout (verso Borgo Rossini) La nuova spettacolarità ibrida e radionomade

ore 17 Ponte-Campus Einaudi, walkabout di Urban Experience introduce Teatro Mobile in Condominum al Campus con Raffaele Gangale e musiche dal vivo di Lametia, segue walkabout Da Cabiria al virtuale. L’evoluzione dell’immagine in movimento verso Film Commission Torino Piemonte e Salotto di Miranda

Martedì 26 novembre

ore 14:30 Cimitero Monumentale (Corso Novara 131/A ) walkabout di Urban Experience Uscite dal mondo introduce un frammento da All’uscita da Pirandello con Dario Carbone e Raffaele Gangale, segue walkabout verso Salotto di Miranda

ore 21:00 Buena Vista – co-housing sociale (via Giordano Bruno 191) #TeatroDentro di Cuocolo-Bosetti, con Roberta Bosetti

Mercoledì 27 novembre

ore 15:00 Parco Colonnetti (Casa del Parco, Via Panetti 1) walkabout-narrazione di Urban Experience La tirannia della distanza. Le sperimentazioni radio di Marconi del 1915 nell’aeroporto di Mirafiori (per Centenario della Radio e i 150 anni di Marconi) con Carlo Infante, radioamatori-AIRE, Vittorio Pasteris e Raffaele Gangale

ore 17 Mausoleo della “Bela Rosin” (Strada Castello di Mirafiori, 148T) Teatro Mobile in Le mosche a Mirafiori, da Sartre con Roberto Andolfi, Claudia Frisone, Annarita Colucci, Dario Carbone, Raffaele Gangale, musiche dal vivo di Lametia

Giovedì 28 novembre

ore 18 Bunker antiaereo (Piazza Risorgimento) walkabout-narrazione di Urban Experience 763 tonnellate di bombe con Beppe Rosso e Carlo Infante, segue walkabout L’arte urbana a Campidoglio

ore 19,30 Bunker antiaereo (Piazza Risorgimento), Teatro Mobile in Le mosche alla barriera di Francia, ,da Sartre, con Roberto Andolfi, Claudia Frisone, Annarita Colucci, Dario Carbone, Raffaele Gangale, musiche dal vivo di Lametia

ore 21:00 CVT (Via Medici 28) Antescena in Nel riflesso dell’altro – il senso dell’accoglienza, di e con Silvia Nati, Cristiana Voglino, Mattia Brogi Mariani e musiche in scena eseguite da Fabrizio Mirra [FUORI PROGRAMMA]

Venerdì 29 novembre

ore 17:00 Parco Arte Vivente (Via Giordano Bruno 31) walkabout di Urban Experience L’edutainment di Piero Gilardi, pioniere dell’arte interattiva introduce Teatro Mobile in The End con Roberto Andolfi, Dario Carbone e Raffaele Gangale e la partecipazione di Antonella Gargano e Massimo Guarascio, Musiche di Gabriele Silvestri e Federico Bruzzaniti

