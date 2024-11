Torino: due assalti bancomat nella notte con il metodo della marmotta

TORINO – Nella mattinata di oggi, intorno alle 4, un tentativo di furto ai danni di un bancomat situato in corso Taranto a Torino, ha scosso la tranquillità del quartiere. I ladri hanno utilizzato il metodo “della marmotta”, che prevede l’impiego di una carica esplosiva.

L’esplosione ha provocato danni significativi alla struttura del bancomat e dei locali circostanti, ma stranamente i malviventi non sono riusciti a portare via alcun denaro.

Sulla scia di questo tentativo, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti e hanno avviato un’indagine per cercare di rintracciare i responsabili.

A seguito dell’esplosione, la circolazione dei mezzi pubblici è stata modificata: la linea 27 dei bus Gtt è stata deviata lontano da corso Taranto, per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori.

Non è stata una mattina tranquilla per le forze dell’ordine: poco dopo le 4 e mezza, a None, un altro bancomat della BeneBanca è stato preso di mira con la stessa modalità. In questo caso, i ladri sono riusciti a portare via una quantità di denaro, attualmente in fase di quantificazione.

